KwaZulu-Natal Eyalet Bakanı Nomusa Dube-Ncub, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkenin kıyı eyaleti KwaZulu-Natal'da iki gündür devam eden şiddetli yağış ve selin toprak kaymalarına neden olduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre afette 37 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade eden Dube-Ncub, birçok kişiden de haber alınamadığını kaydetti.

Dube-Ncu, "Durum çok ciddi. Yüzlerce kişi afetten etkilendi ama şimdi önceliğimiz hayat kurtarmak." dedi.

Öte yandan, Güney Afrika Ulusal Savunma Gücü (SANDF),bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildiğini ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Yetkililer ölü sayısının artmasından endişe ediyor.