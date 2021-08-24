Güney Afrika, hapisteki eski Mozambik Maliye Bakanı Chang'ı ülkesine iade edecek

AA

A,dalet ve Islah Hizmetleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Mozambik'e iade edilecek Chang'ın ülkesinin tarihinin en büyük yolsuzluk skandalıyla ilgili suçlamalarla karşı karşıya kalacağı belirtildi.

- 3 yıldır cezaevinde bulunuyor

Chang, hakkında "görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, zimmete para geçirme, kara para aklama ve yolsuzluk" suçlamalarıyla 2018'de Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde gözaltına alınmıştı.

2013-2014 döneminde gerçekleştirilen 2 milyar dolarlık kredi usulsüzlüğüne de adı karışan Chang, ABD tarafından da dolandırıcılık ve rüşvet yaptığı iddiasıyla aranıyordu.

Hem ABD hem de Mozambik makamlarınca Güney Afrika'dan iadesi talep edilen Chang, yaklaşık 3 yıldır Gauteng eyaletindeki Modderbee Cezaevi'nde bulunuyor.