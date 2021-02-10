Güney Afrika Kovid-19 kitlesel aşılama çalışmalarına Johnson & Johnson aşılarıyla başlayacak

AA

Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarını kapsayan birinci faz Kovid-19 aşılama çalışmalarına, AstaZenaca aşılarının yerine Johnson & Johnson aşılarıyla başlanacağını bildirdi.

Johnson & Johnson aşılarının Güney Afrika Cumhuriyeti'nde görülen ve B.1.351 adı verilen mutasyonlu Kovid-19 türüne karşı etkisinin kanıtlanmış olduğunu ifade eden Mkhize, aşının ülkede kullanımı için gerekli onay sürecinin devam ettiğini belirtti.

Mkhize, halihazırda stoklarında bulunan AstraZenaca aşılarının, orijinal plana sadık kalınarak son kullanma tarihinden önce dağıtılacağını aktardı.

Rusya'nın Sputnik V aşılarının tedariki konusunda yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Mkhize, Çinli Sinopharm şirketinin geliştirdiği aşılar için de görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti 9 milyon doz Johnson & Johnson aşısı için anlaşmaya varmıştı.

Hükümet, Oxford-AstraZeneca aşılarının mutasyonlu B.1.351 Kovid-19 türüne karşı daha az etkili olduğunun ortaya çıkmasının ardından, bu aşıların kullanımını geçici olarak durdurmuştu.