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Güney Afrika neden Rusya ve Çin'le ortak tatbikat yapacak?

Güney Afrika, Rusya ve Çin'le ortak askeri tatbikata katılıyor. Donanma tatbikatının, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya girmesinin birinci yıl dönümünde olması nedeniyle ABD tarafından eleştirildi.

Güney Afrika neden Rusya ve Çin'le ortak tatbikat yapacak?
BBC TÜRKÇE

Güney Afrika, Rusya ve Çin ile ortak askeri tatbikat yapma kararı aldı. Donanma tatbikatı 17 Şubat'ta Hint Okyanusu'nda Güney Afrika kıyısında başlayacak ve 10 gün sürecek.

Donanma tatbikatının, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya girmesinin birinci yıl dönümünde olması nedeniyle ABD tarafından eleştirildi.

Güney Afrika, Milli Savunma Gücü (SANDF) silahlı kuvvetlerinden 350 çalışanın tatbikata katılacağını duyurdu.

Rusya, Zircon hipersonik füzeler taşıyan Amiral Gorshkov savaş gemisini tatbikata gönderecek. Bu füzeler sesten dokuz kat hızlı hareket edebiliyor ve bin kilometre menzili var.

Güney Afrika Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nden Denys Reva, Moskova'nın Ukrayna savaşındaki başarısızlıklarının aksine silahlı kuvvetlerinin hâlâ çok güçlü olduğunu göstermeye çalışacağını söylüyor.

SANDF tatbikatla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı ancak üç ülke 2019 yılında yaptıkları tatbikata birer savaş gemisi göndermiş; ayrıca yakıt ve tetkik gemileri de onlara katılmıştı.

Tatbikat neden tartışma yarattı?

Beyaz Saray sözcülerinden biri Ocak ayında "ABD'nin Ukrayna'ya karşı vahşi bir savaş yürüten Rusya'yla tatbikat yapan tüm ülkelerle ilgili endişeleri olduğunu" söylemişti.

Güney Afrika işgalle ilgili Birleşmiş Milletler'de kınama yapmamış, ABD ve Avrupa'nın Rusya üzerinde uyguladığı yaptırımlara katılmamıştı.

Ayrıca yaptırım uygulanan Rus oligark Alexey Mordashov'un Nord süperyatının Cape Town Limanı'na girmesine izin verildi.

Yine yaptırım uygulanan Rus kargo gemisi Lady R'nin Güney Afirka donanma üssüne yük boşaltmasına izin verilmişti.

Güney Afrika 2011'den beri Fransa ve Almanya'yla olduğu gibi ABD ile de dört ortak tatbikat gerçekleştirdiklerini söylüyor.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Dr. Naledi Pandor, Ocak ayında Rus mevkidaşının ziyareti sırasında "Her ülke dünya çapında dostlarıyla ortak askeri tatbikatlar düzenliyor" demişti.

Nord süperyatı Getty Images
Nord süperyatı

Güney Afrika neden katılıyor?

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nden Elizabeth Sidiropoulos, ülkenin tatbikata katılma sebepleri arasında silahlı güçlerinin mali olarak yeterince desteklenmemesini ve asker sayısının az olmasını da gösteriyor.

Donanma öncelikleri kendi karasularındaki balıkçıların ve çiftliklerinin koruması ile Hint Okyanusu'ndaki korsanlarla savaş.

Sidiropoulos, korsanlıkla savaş gibi konularla başa çıkmak için diğer ülkelerle birlikte hareket etmesi gerektiğini söylüyor.

İktidar partisi ANC'nin Rusya'yla sıkı bağları var.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Chatham House'dan Dr. Alex Vines, bunun 1994'ten önceki beyaz azınlık yönetimi yıllarına dayandığını söylüyor.

"ANC'deki en yaşlı liderlerin Moskova'yla duygusal bağları var. Çünkü onlardan destek almışlardı. Bu Güney Afrika'nın Ukrayna'dan dolayı Rusya'ya sırtını çevirmesini son derece zor bir hale getiriyor."

Rusya, Çin ve Güney Afrika ayrıca BRISC üyesi olduğu için bugün de bağları güçlü.

Brezilya ve Hindistan'ın da üyesi olduğu grup dünyanın bazı lider gelişen ekonomilerini temsil ediyor.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Dr. Naledi Pandor ve rus mevkidaşı Sergei Lavrov Reuters
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Dr. Naledi Pandor ve rus mevkidaşı Sergei Lavrov

Rusya ve Çin ne istiyor?

Sidiropoulos bu yılki tatbikatın diğer ülkelerden çok Rusya'ya kazanç sağlayacağını söylüyor:

"Rusya hala gücünü koruyabildiğini ve dünya genelinde müttefikleri olduğunu gösterecek. Dünyanın Rusya'ya karşı olmadığını, sadece Batı'nın ona karşı olduğunu gösterecek."

Vines, Çin'in kendi limanlarından Afrika'ya giden ticari gemi rotasını açık tutmak istediğini vurguluyor.

Aynı zamanda Hint Okyanusu'nda donanma gücü kurmak istediğini belirten Vines, "Bu, donanmasını uluslararası sulara çıkarmakla ilgili. Çin halihazırda Doğu Afrika kıyısındaki Cibuti'yi korsanlarla savaş için donanma üssü olarak kullanıyor ve daha fazla üs elde etmek istiyor" diyor.

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