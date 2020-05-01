Güney Afrika ve Ruanda Kovid-19 tedbirlerini hafifletiyor

AA

Güney Afrika hükümetinden yapılan açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla ülke çapında tüm tedbirlerin 5. seviyeden 4. seviyeye düşürüldüğü belirtildi.

Buna göre, daha fazla iş yeri hizmet vermeye başlarken, halk da belli saatlerde dışarı çıkabilecek.

Alkol ve sigaraya yönelik satış yasağı sürerken, geceleri sokağa çıkma yasağı ve maske takma zorunluluğu da devam edecek.

Kovid-19 nedeniyle 100’den fazla kişinin öldüğü ülkede şirketler ekonomik olarak zor günler geçiriyor.

- Ruanda’da okullar açılmayacak

Kıtada tüm ülke çapında karantina uygulayan ilk ülke olan Ruanda da 6 haftalık sıkı tedbirleri hafifletme kararı aldı.

Marketlerin yarı kapasite olarak çalışmasına izin verilirken, hotel ve lokantaların saat 19.00 itibarıyla kapalı olacağı belirtildi.

Şehir içi toplu ulaşım yeniden başlatılırken, bireysel spor faaliyetlerine de izin verilecek.

Okulların eylüle kadar kapalı kalacağı ülke, sınır geçişlerine de müsaade etmeyecek.

Şimdiye kadar 225 vakanın görüldüğü ülkede, virüs kaynaklı hiç ölen olmadı.