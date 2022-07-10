Güney Afrika’da gece kulübüne silahlı saldırı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinin Soweto ilçesinde bulunan bir gece kulübünde silahlı saldırı meydana geldi. Dün gece saatlerinde yaşanan saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır toplam 4 kişi de yaralandı.

Yaralılar, Chris Hani Baragwanath hastanesine sevk edildi.

Olay yerinde bulunan boş mermi kovanlarının miktarı baz alınarak saldırının kalabalık bir grup tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden Gauteng eyalet polisi Elias Mawela, “Gece kulübündeki insanlar aniden bazı silah sesleri duydu. O esnada kaçmaya çalıştılar. Saldırı sebebini ve niçin bu insanların hedef alındığına dair tüm ayrıntılara şu anda sahip değiliz. Yüksek kalibreli bir silahın kullanıldığını ve rastgele ateş açıldığını görebilirsiniz. Ayrıca bu insanların her birinin kaçmak için mücadele ettiğini de fark edebilirsiniz” dedi.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.