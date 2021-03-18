Güney Afrika’daki ilk Müslümanların Osmanlı’yla olan bağlarına ilişkin yeni belgeler bulundu

AA

Güney Afrika’daki tarihçiler, ülkedeki ilk Müslümanların varlığına ilişkin ulaştıkları yeni belgelerde Osmanlı alimi Mahmud Fakih Efendi’nin babasının sonradan özgürleşen bir köle ve Cape Town'dan hacca giden ilk kişi olduğu bilgisine ulaştı.

Cape Town Üniversitesi Afrika Çalışmaları Araştırma Görevlisi Dr. Halim Gençoğlu ve eski öğrencisi Abdud-Daiyaan Petersen, Mahmud Efendi’nin babası Carel Pelgrim ve eşi Nasea’nın İngiliz kaşif George French Angas tarafından 1849’da yapılan resmine ulaştı.

Cape Town Üniversitesi tarafından yayımlanan araştırmaya göre, resmi çizilen Pelgrim 1785 yılında doğdu ve 1863'te Cape Town’un Buitengracht Caddesi’ndeki evinde hayatını kaybetti. Sonradan özgürleştiği anlaşılan Carel Pelgrim bir dönem kendi evinde Müslüman öğrenciler yetiştirdi ve aynı zamanda buradan hacca giden ilk kişi oldu.

- Esir edilen Osmanlı tüccarının oğlu olabilir

Tarihçiler, Pelgrim’in 1772’de Maputo’da esir edilen Hacı Abdullah adındaki bir Osmanlı tüccarının oğlu olabileceği tahmini üzerinde duruyor. Tahmini güçlendiren unsurlar olarak Güney Afrika’ya yakın bir bölgede esir edilen tüccarın kaçırılma tarihi ve Carel Pelgrim’in doğum tarihlerinin yakın olması ve Pelgrim’in babasının isminin de Abdullah olması gösteriliyor.

Sonradan özgürleşen birisinin o dönem Mekke'ye seyahat edebiliyor olması ise Pelgrim’in Osmanlı'yla olabilecek bağına ilişkin başka bir ayrıntı olarak görülüyor.

Osmanlı arşivleri, Pelgrim’in oğlu olan Mahmud Fakih Efendi’nin Mekke’de eğitim aldıktan sonra Cape Town’a atandığını ve burada uzun yıllar hizmet verdiğini ortaya koyuyor.