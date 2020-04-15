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Güney Afrikalılardan Çin'deki Afrikalılara yönelik saldırılara tepki

Johannesburg Medya İnceleme Ağı Başkanı İkbal Jassat: "Çin'de yaşanan saldırılara karşı Afrikalılar korunmalıdır." Siyaset bilimci Dirk Kotze: "Çinli liderler, ülkelerini ziyaret edenlere karşı nasıl tolerans gösterilmesi gerektiğini vatandaşlarına öğretmeli"

Güney Afrikalılardan Çin'deki Afrikalılara yönelik saldırılara tepki
AA

Güney Afrikalı insan hakları savunucuları, Çin'de Afrika kökenlileri hedef alan saldırılara tepki gösterdi.

Medya İnceleme Ağı (MRN) Johannesburg Başkanı İkbal Jassat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerinin, Çin'de Afrikalılara yönelik düzenlenen saldırılara Afrika Birliği çatısı altında toplu bir şekilde tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Jassat, "Çin'de yaşanan saldırılara karşı Afrikalılar korunmalıdır." dedi.

Sivil toplum örgütlerinin de Afrikalılara yönelik uygulanan ayrımcılığa tepki göstermesi gerektiğini vurgulayan Jassat, "Çin’de koronavirüsü tekrar yaymakla suçlanan Afrikalıların otel ve apartmanlardan tahliye edildiğine dair videolar paylaşılıyor ve Kovid-19 testi negatif çıksa bile Afrikalılar karantinada tutuluyor." diye konuştu.

Jassat ayrıca, "Afrikalılara karşı Çin'de yaşanan ayrımcılık Uygur Türklerine yapıldığı gibi cezasız kalıyor." ifadelerini kullandı.

- "Çin yönetimi, yabancılara karşı sık sık ayrımcılık yapıyor"

Güney Afrika Üniversitesi Siyaset Bilimi profesörlerinden Dirk Kotze ise mevcut Çin yönetiminin yabancılara karşı sık sık ayrımcılık yaptığını kaydetti.

Kotze, "Çinli liderler, ülkelerini ziyaret edenlere karşı nasıl tolerans gösterilmesi gerektiğini vatandaşlarına öğretmeli." ifadelerini kullandı.

Çin'in Guangzhou başta olmak üzere birçok kentinde yabancıların özellikle de siyahilerin ikinci Kovid-19 dalgasından sorumlu tutularak evlerinden tahliye edildiği, alışveriş merkezleri, restoranlar ve hastaneler dahil kamusal alanlara alınmadığı, evlerinden ve kaldıkları otellerden çıkarıldıkları, sokaklarda darbedildikleri iddiaları Afrika'da tepkiyle karşılanmıştı.

Uganda'nın tanınan şarkıcılarından muhalif milletvekili Bobi Wine, Çin’de yeni tip koronavirüsü tekrar yaydıkları iddiasıyla kötü muameleye maruz kalan Afrikalıların tahliyesi için kampanya başlatmıştı.

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