Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya

Güney Kıbrıs'ta 12 İsrailli turist tecavüz iddiasıyla gözaltında!

DHA

Güney Kıbrıs'ta asker öncesi kutlama yapan 12 İsrailli turist, 19 yaşındaki bir İngiliz turiste tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Olay iki ülke arasında diplomatik gerilime neden oldu

kıbrıs

Güney Kıbrıs'ın dünyaca ünlü eğlence merkezi Ayia Napa'da 12 İsrailli turist, 19 yaşındaki bir İngiliz turiste tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında diplomatik gerginliğe neden olan olay Salı gecesi meydana geldi. Adı açıklanmayan İngiliz turist, Çarşamba günü polise giderek 'İsrailli turistlerin tecavüzüne uğradığı' şikâyetinde bulundu.

ASKER ÖNCESİ KUTLAMA

Rum medyasının fazla yer vermediği olayı, İsrail medyası gündeme getirdi. İsrail medyasında çıkan haberlere göre; 'tecavüz suçlaması yapılan' 12 kişiden 2'si 16 ile 17 yaşları arasında. Habere göre; 12 kişilik grup, askere gitmeden önce kutlama yapmak amacıyla Ayia Napa'ya geldi.

İsrailli turistlerin bir eğlence mekânında eğlenirken, 19 yaşındaki turist kızla tanıştığı ifade edilen haberlerde, 'kadının kendi rızası ile otelde birlikte olduğu' iddialarına yer verildi.

Gözaltına alınanlardan birinin annesini aradığı ve 'Anne ben hiçbir şey yapmadım' dediğini aktaran İsrail medyası, Dışişleri Bakanlığı'nın konuyu yakından takip ettiğine dikkat çekti.

"ARKADAŞIMIZ TECAVÜZE UĞRADI"

Gençlerin avukatı Yaniv Habari de, 'çocukların durumları iyi' açıklaması yaptı. Habari, gençlerin tecavüz suçlamasını kabul edip etmediği ile ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

İsrail medyasından Ynet News sitesine konuşan kadının arkadaşları ise, "İsrailliler sarhoştu. Arkadaşımızın tecavüze uğradığından eminiz. Onu tanıyoruz. Umarım yakalananlar en sert şekilde cezalandırılır" açıklaması yaptı.

BAKANLIKLAR DEVREDE

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın, Güney Kıbrıs'taki Büyükelçilik aracılığıyla, gözaltındaki İsraillilerle iletişime geçtiği bildirildi. Olay İngiliz medyasında da geniş yer buldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi de, '19 yaşındaki İngiliz kadın, İsrailli bir çete tarafından Ayia Napa'da bir otelde tecavüze uğradı' başlığını kullandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'nın da olayı takip etmesi için diplomatlarını görevlendirdiği kaydedildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'den Meksika sınırına ilave asker sevkiyatı!
DÜNYAABD'den Meksika sınırına ilave asker sevkiyatı!
Dalaman uçağında olay çıkaran yolcuya 600 bin TL ceza!
DÜNYADalaman uçağında olay çıkaran yolcuya 600 bin TL ...
ABD'nin Suudi Arabistan'a asker göndereceği iddia edildi
DÜNYAABD, Suudi Arabistan'a asker gönderiyor!
Amerikalı ve İngiliz çocukların hayali YouTuber, Çinlilerin astronot olmak
DÜNYAAmerikalı ve İngiliz çocukların hayali YouTuber, ...
New York'ta beyaz gece
DÜNYANew York'ta 'beyaz gece' etkinliği!
Tahran'daki tarihi binada yangın!
DÜNYATahran'daki tarihi binada yangın!
Kaçırılan Türk denizcilerden haber yok
DÜNYAKaçırılan Türk denizcilerden haber yok
İtalya ve Rusya arasındaki pazarlık tartışma yarattı!
DÜNYAİtalya ve Rusya arasındaki 'ses kayıtları' tartışma ...
Çernobil dizisini izledikten sonra kızıp intihar etti!
DÜNYAÇernobil dizisini izledikten sonra kızıp intihar ...
Son dakika! Japonya'da çok sayıda ölü ve yaralı var!
DÜNYAÜnlü animasyon şirketine kundaklama: Ölü ve yaralılar ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X