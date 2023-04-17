Güney Kore, ABD ve Japonya'dan ortak tatbikat

Kuzey Kore bir ilki gerçekleştirmişti

Kuzey Kore, geçtiğimiz hafta ilk kez katı yakıtlı kıtalararası bir balistik füze test ettiğini duyurmuş, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ise Hwasong-18 füzesinin ülkesinin stratejik caydırıcılığını güçlendireceğini ve nükleer karşı saldırı kabiliyetini artıracağını ifade etmişti.