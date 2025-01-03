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        Haberler Dünya Güney Kore'de 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü: 300 kişi kurtarıldı | Dış Haberler

        Güney Kore'de 8 katlı binada çıkan yangın söndürüldü: 300 kişi kurtarıldı

        Güney Kore'de başkent Seul'un güneyindeki Seongnam şehrinde 8 katlı binada çıkan yangının söndürüldüğü bildirildi. 300 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 16:49 Güncelleme: 03.01.2025 - 16:49
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        Güney Kore'de 8 katlı binada yangın çıktı
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        Yonhap'ın haberine göre, Bundang'daki 8 katlı binada çıkan yangına ilişkin açıklamada bulunan yetkililer, binada bulunan 300'ü aşkın kişinin kurtulduğunu belirtti.

        Binadaki 70 kişinin kendi çabalarıyla, 240'ı aşkın kişinin ise ekiplerin yardımıyla çıkarıldığını aktaran yetkililer, yangında yaklaşık 130 kişinin dumandan etkilendiğini ancak durumlarının ağır olmadığını ifade etti.

        Binanın ilk katındaki restoranın mutfağında başlayarak diğer katlara yayıldığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangının çıkma nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

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