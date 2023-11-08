Haberler Dünya Güney Kore'de 82 yaşındaki Koreli adam canlı ahtapot yerken boğularak öldü

Güney Kore'de 82 yaşındaki Koreli adam canlı ahtapot yerken hayatını kaybetti Güney Kore'de yerel bir lezzet olarak servis edilen "Sannakci (Sannakji) yemek isteyen 82 yaşındaki Koreli adam, canlı ahtapotu yerken boğularak hayatını kaybetti. Kore'de sıklıkla meydana gelen bu olay sosyal medyaya yansıdı Habertürk Giriş: 08.11.2023 - 09:26 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:26 facebook

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CANLI AHTAPOT YERKEN BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ Güney Kore'nin Gwangjı kentinde meydana gelen olayda 82 yaşındaki Koreli adam geleneksel bir lezzet olan "Sannakji (Sannakci)" sipariş etti. Tuzlu, yapışkan ve sakız kıvamındaki bu yemek canlı ahtapottan yapılıyor.

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AHTAPOT KOLLARI YENİRKEN HALA HAREKET EDİYOR Doğranmış ahtapot kollarından oluşan yemeğin üzerine susam yağı gezdiriliyor ve çiğ olarak servis ediliyor. Ancak ahtapot kolları servis edilirken tabakta hala hareket halinde oluyor. Haraket halinde olan ahtapot parçaları güvenlik riski taşıdığı için dikkatli yenmesi gerekiyor.