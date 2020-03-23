Güney Kore'de 93 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

AA

Yonhap'ın haberine göre, sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hastanın Gyeongsang kentindeki bir hastanede tedavisinin tamamlandığı ve taburcu edildiği duyuruldu.

Ülkede 3 bin 166 kişinin Kovid-19'u yendiği vurgulanan açıklamada, 93 yaşındaki kadının "ülkedeki iyileşen en yaşlı hasta" olduğu belirtildi.

Tedavisi tamamlanan kadında sadece "demans" (bunama) hastalığı olduğu ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 8 bin 961 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 111 kişi yaşamını yitirdi.