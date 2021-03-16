Güney Kore'de, arazi spekülasyonuna adı karışan kamu görevlileri ifadeye çağrılacak

AA

Yonhap'ın haberine göre, yetkililer, polis baskınlarında el konulan materyallerin soruşturma kapsamında incelendiğini açıkladı.

Yetkililer, gerekli incelemenin ardından Güney Kore Arazi ve Konut İdaresi (LH) çalışanlarının ifadeye çağrılmasının planlandığını kaydetti.

Güney Kore'de, dün, aralarında bir şehir meclis üyesinin de bulunduğu, arazi spekülasyonuna adı karışan bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda, 20 LH görevlisi ile iktidardaki Demokrat Partinin (DP) Siheung şehri meclis üyesinin ev ve ofislerine baskın düzenlenmişti.

Söz konusu kamu görevlilerinin, Gwangmyeong ve Siheung şehirlerinde bazı bölgelerin toplu konut inşa alanı olarak belirlenmeden önce, içeriden bilgi sızdırarak arazilerin önceden satın alınmasını sağladığı öne sürülmüştü.