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Güney Kore'de Covid-19 aşısı olmuş kişiler artık dışarıda maske takmayacak

Güney Kore'de Covid-19 aşılarının en az bir dozunu olmuş kişiler artık dışarıda maske takmak zorunda değil. Haziran ayında kaldırılacak maske zorunluluğu öncesi ülkede aşılama cesaretlendirilmeye çalışılıyor.

Güney Kore'de Covid-19 aşısı olmuş kişiler artık dışarıda maske takmayacak
Güney Kore'de dışarıda maske zorunluluğu aşı olanlar için kaldırılacak
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Reuters

Güney Kore'nin çarşamba günü yaptığı açıklamada hazirandan itibaren Covid-19 aşısının en az bir dozunu almış kişilerin dışarda maske takmak zorunda olmayacağı açıklandı.

Güney Kore'nin dışarıda maske zorunluluğunu kaldırması ülkede yaşlı nüfusun aşı olmasını cesaretlendirmek için attığı bir adım olarak algılandı. Güney Kore, eylül ayına kadar 52 milyon nüfusun yüzde 70'ini aşılamayı hedeflediğini açıklamıştı.

Güney Kore Başbakanı Kim Boo-kyum, çarşamba günü yaptığı konferans konuşmasında, ülkede uygulanan toplu halde bir araya gelme kısıtlamasının haziran ayında kaldırılacağını aktardı.

Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheul, 60 ile 74 yaşları arasındaki kişilerin yüzde 60'ının aşıya kaydolduğunu söyledi. Perşembe gününden itibaren 65-74 yaşları arasındaki nüfusu ülkedeki kliniklerde aşılamaya başlayacak Güney Kore aşılamada hızlanmaya gitti.

Güney Kore'de güncel 707 yeni teyit edilmiş koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede toplam 137,682 Covid-19 vakası bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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