Güney Kore'de devlet başkanlığından uzaklaştırılan ve tutuklanan Yoon'un duruşması başladı

Yonhap'ın haberine göre, Yoon tutuklu bulunduğu Seul gözaltı merkezinden sıkıyönetim ilanına ilişkin duruşmanın görüleceği Anayasa Mahkemesine getirildi.

Yerel saatle 14.00'te, azil sürecine ilişkin duruşmaya katılan Yoon'un, sıkıyönetim ilanına ilişkin savunma yapması bekleniyor.

Öte yandan, yüzlerce kişi mahkeme binası dışında bir araya gelerek Yoon'a destek gösterisi düzenledi.

Anayasa Mahkemesinin, Yoon'un azline ilişkin kararını, davanın değerlendirilmeye başlandığı 14 Aralık 2024'ten itibaren 6 ay içinde vermesi gerekiyor.

Mahkeme, Yoon'un görevden alınmasına karar verirse Güney Kore'de 60 gün içinde erken devlet başkanlığı seçimine gidilecek.

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Yonhap'ın haberinde Yoon'un, kendi azil davasına katılan ilk devlet başkanı olduğu belirtiliyor. Daha önce azil sürecine ilişkin davası görülen eski devlet başkanları Roh Moo-hyun ve Park Geun-hye'nin, duruşmalara katılmadığı ifade ediliyor.

YOON, MİLLETVEKİLLERİNİ "ZORLA" ÇIKARMA EMRİ VERDİĞİNİ REDDETTİ

Yoon, duruşmada, "liberal demokrasiye inandığını" savunarak, "Anayasa Mahkemesi, Anayasayı korumak için var. Yargıçlardan davayı detaylı şekilde incelemesini rica ediyorum." dedi.

Sıkıyönetim birliklerinden milletvekillerini meclisten zorla çıkarmasını emrettiğine ilişkin suçlamaları reddeden Yoon, "(Meclis'teki oylama) Engelleyebileceğin ya da erteleyebileceğin bir şey değil." diye konuştu.

Yoon, seçimlere hile karıştığı iddiaları hakkında da "şüpheler nedeniyle seçim komisyonuna bilgisayar sunucularını inceleme talimatı" verdiğini söyledi.

YOON TUTUKLANMIŞTI

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

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İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, dün Seul Batı Bölge Mahkemesinin kararı üzerine, "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklanmıştı.

Yoon hakkındaki 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle başlatılan soruşturma sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.