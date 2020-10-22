Güney Kore'de grip aşısı yapılan 13 kişi öldü 0:00 / 0:00

Güney Kore'de 13 kişinin grip aşısı yaptırdıktan sonra ölmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Kore Doktorlar Birliği, soruşturma tamamlanıncaya kadar aşı programının durdurulması çağrısında bulundu. İnceleme heyetinin başkanı, ölümlerle aşı arasında bağlantı olduğuna inanmadığını söyledi.

Yaklaşık 52 milyon nüfuslu Güney Kore'de şimdiye kadar 13 milyon civarında kişiye grip aşısı yapıldı.

Covid-19 salgınıyla mücadele ederken olası bir grip salgınının sağlık sistemi üzerinde ilave yük oluşturmasını engellemeye çalışan hükümet geçen ay 19 milyon kişiyi kapsayan ücretsiz bir aşı programı başlatmıştı.

17 yaşındaki çocuk aşıdan 2 gün sonra öldü

17 yaşındaki bir erkek çocuğun grip aşısı olduktan iki gün sonra ölmesi kaygı yaratmıştı.

Ölen diğer kişilerin tümünün yaşlı olduğu, 80-80 yaş aralığındaki sekiz kişinin ise kronik hastalıkları bulunduğu belirtiliyor.

Güney Sağlık Bakanı Neung-hoo, "İnsanların aşı nedeniyle kaygılanmasını anlıyorum. Ölümlerin nedenlerini araştırıyoruz. Farklı devlet kurumlarının katıldığı soruşturmada, üretimden dağıtıma tüm aşamaları titiz bir şekilde inceleyeceğiz" dedi.

Soruşturma heyetinin başkanı Prof. Kim Jun-kon ise aşı programının güvenli olduğu konusunda halka güvence vermeye çalıştı.

Şimdiye kadar yapılan incelemelerde ölümlerin aşıyla bağlantılı olmadığını tespit ettiklerini söyleyen Kim, ölen kişilerin otopsilerinin sürdüğünü ve cesetler üzerinde Covid-19 testlerinin yapılacağını da söyledi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin Başkanı Jeong Eun-kyeong da parlamenterlere bilgi verirken "Ekibimiz, ölümlerin aşılardan kaynaklanmış olması ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor" dedi.

Beş milyon doz aşı, oda sıcaklığında tutuldu

Aşı programı, daha önce buzdolabında tutulması gereken beş milyon doz aşının bir sağlık kuruluşuna taşınırken oda sıcaklığına maruz kaldığının ortaya çıkması üzerine üç hafta süreyle askıya alınmıştı.

Ölen kişilerden hiçbirine, geri çağrılan bu aşıların yapılmadığı belirtiliyor.

Prof. Kim, bu olayın ardından programın devam etmesi tavsiyesinde bulunmuştu.