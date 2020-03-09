AA

Güney Kore'de Kovid-19 salgının yayılması yavaşlıyor



Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısındaki artış, hafta sonundan itibaren yavaşladı.

Güney Kore haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, ülkede cuma günü 518, cumartesi 438, pazar günü ise 367 yeni vaka görülürken, yeni vaka sayısı son 24 saatte 96'ya düştü.

Günlük vaka sayısındaki artışın 100'ün altına inmesi salgının gerileme eğilimine girdiğinin işareti olarak görülüyor.

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC) verilerine göre, ülkedeki vaka sayısı 7 bin 478'e yükseldi. Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 53'e ulaştı.

- Kilise cemaatine yönelik kontroller etkili oldu

Vakaların yaklaşık yüzde 63'ünün ülkenin güneyindeki Daegu şehrinde bir Katolik kilisesi cemaatinin üyeleri ve onlarla temas kuran kişiler olduğu belirtildi. Yetkililer kiliseyle bağlatılı kişiler üzerine yoğunlaşan sağlık kontrollerinin vaka sayısındaki artışının düşmesinde etkili olduğu vurgulandı.

Öte yandan halen endişe kaynağı olan bazı bölgesel yayılma vakalarını durdurmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğü kaydedildi.

Güney Kore halen yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'in ardından vaka sayısının en fazla olduğu ülke konumunda bulunuyor. 106 ülke ve bölge salgın nedeniyle Güney Kore'den gelen kişilere seyahat kısıtlaması ve kontrol tedbirleri uyguluyor.