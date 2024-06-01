Güney Kore'de rekor tazminat

Roh'a verilen miktar, bir alt mahkemenin 2022'de verdiği 66,5 milyar dolarlık anlaşmaya göre önemli bir artıştı. Bu aile mahkemesi ayrıca Roh'un eski eşi Chey'in SK hisselerinin bir kısmının kendisine verilmesi yönündeki talebini de reddetmişti. Bu karar, Perşembe günü Yüksek Mahkeme'nin hisselerin ortak mülkiyet olarak kabul edilmesi gerektiğine karar vermesiyle bozuldu.