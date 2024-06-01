Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Güney Kore'de rekor tazminat

        Güney Kore'de rekor tazminat

        Güney Korede rekor boşanma tazminatı, iş adamı Chey Tae-won'un eski eşi öğretmen Roh So-young'a 1 milyar dolar ödeyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.06.2024 - 13:57 Güncelleme: 01.06.2024 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Güney Koreli 63 yaşındaki iş adamı Chey Tae-won'un eski eşi öğretmen Roh So-young'a, 1.38 trilyon won (1 milyar dolar) tutarında nakit ödeme yapmasına karar verildi; bu, ülkenin bugüne kadarki en büyük boşanma anlaşması. Koreli iş adamı'nın evliliği, karısını aldatıp, sevgilisinden bir çocuk sahibi olduğunun ortaya çıkmasından sonra 2022'de sona ermişti.

        2

        Seul Yüksek Mahkemesi, perşembe günü, 35 yıldır evli olduğu Roh So-young'un şirket hisselerinin bir kısmına hak kazandığına hükmetti. SK Group Holding'in başkanı Bay Chey'in avukatları, mahkemenin "Roh'un tek taraflı iddiasını gerçek olarak kabul ettiğini" iddia ederek temyize başvuracağını söyledi.

        3

        Roh'a verilen miktar, bir alt mahkemenin 2022'de verdiği 66,5 milyar dolarlık anlaşmaya göre önemli bir artıştı. Bu aile mahkemesi ayrıca Roh'un eski eşi Chey'in SK hisselerinin bir kısmının kendisine verilmesi yönündeki talebini de reddetmişti. Bu karar, Perşembe günü Yüksek Mahkeme'nin hisselerin ortak mülkiyet olarak kabul edilmesi gerektiğine karar vermesiyle bozuldu.

        4

        Mahkeme, kararında "Roh'un eşi olarak SK Group'un ve Chey'in ticari faaliyetlerinin değerini artırmada rol oynadığına hükmetmenin makul olduğunu" belirtti. Mahkeme, Chey'in servetinin 4 trilyon won civarında olduğunu belirledi; bu da Bay Chey'in üç çocuğu olan 63 yaşındaki Roh'un tahminen %35'lik bir payı alacağı anlamına geliyor.

        5

        Ayrıca Roh'un, eski eşi Chey'in işindeki düzenleyici engellerin hafifletilmesine yardımcı olduğu ve babasının (eski Güney Kore Devlet Başkanı Roh Tae-woo) SK'nin eski başkanı Chey Jong-hyon için "koruyucu bir kalkan rolü" oynadığı da ortaya çıktı. Mahkeme, Bay Chey'in "duruşma sırasındaki kötü davranışlarından dolayı herhangi bir pişmanlık belirtisi göstermediğini... ya da tek eşliliğe saygı göstermediğini" söyledi ve yeni anlaşmanın Bayan Roh'un eski kocasının evlilik dışı ilişkisi nedeniyle çektiği acıları dikkate aldığını söyledi.

        6

        Chey'in avukatları, eski eşin siyasi bağlantılarının işini geliştirmek yerine, bunun bir dezavantaj olduğunu savundu.

        Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden biri olan ve aynı zamanda telekomünikasyon, kimya ve enerji alanlarında da hisseleri bulunan SK Inc.'in hisseleri kararın ardından %9 arttı.

        Fotoğraflar: Facebook

        #güney kore
        #Chey Tae-won
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        İsrail kalıcı ateşkes önerisine kapıyı kapattı
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Trump'a borsada 'sus payı' şoku
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        Polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in en değerli futbolcusu!
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        3 tarafı suyla kaplandı... Köy yarımadaya dönüştü
        Prostat kanserinde erken teşhis için tükürük testi geliştirdi
        Prostat kanserinde erken teşhis için tükürük testi geliştirdi
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Kara yoluyla ulaşılamıyor! Kalıntılar arasında eşsiz deneyim
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Mourinho KAP'a bildirildi!
        Uyuşturucu tespiti talep etti
        Uyuşturucu tespiti talep etti
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Hastalıklar neden gece kötüleşir?
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller yaşamını yitirdi
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Milli Takım'da Enes Ünal şoku!
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Razvan olumsuz bitti!
        Razvan olumsuz bitti!
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Orhan Pamuk Habertürk'e anlattı
        Uçurumun kıyısındaki kızlar
        Uçurumun kıyısındaki kızlar