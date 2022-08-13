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Haberler Dünya Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
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onhap ajansının haberinde, hafta başından bu yana süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere binlerce evin su altında kaldığı belirtildi. Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı (CDSCH) verilerine göre, 8'i Seul'de, 4'ü Gyeonggi eyale

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevre bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışta hayatını kaybedenlerin sayısının 14'e yükseldiği bildirildi.

Güney Kore'de şiddetli yağış nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Güney Kore'de şiddetli yağıştan ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
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AA

Yonhap ajansının haberinde, hafta başından bu yana süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere binlerce evin su altında kaldığı belirtildi.

Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı (CDSCH) verilerine göre, 8'i Seul'de, 4'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

CDSCH, 5 kişiden hala haber alınamadığını belirtti.

Sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 7 bin 200 kişi tahliye edildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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