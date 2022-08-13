Güney Kore'de şiddetli yağıştan ölenlerin sayısı 14'e yükseldi 0:00 / 0:00

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Yonhap ajansının haberinde, hafta başından bu yana süren şiddetli yağış nedeniyle çoğu Seul'de olmak üzere binlerce evin su altında kaldığı belirtildi.

Felaket ve Güvenlik Önlemleri Merkez Karargahı (CDSCH) verilerine göre, 8'i Seul'de, 4'ü Gyeonggi eyaletinde ve 2'si Gangwon eyaletinde olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti.

CDSCH, 5 kişiden hala haber alınamadığını belirtti.

Sel nedeniyle ülke genelinde yaklaşık 7 bin 200 kişi tahliye edildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.