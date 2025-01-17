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        Haberler Dünya Güney Kore'de soruşturmacılar, Yoon'un mahkemece tutuklanması talebi için son hazırlıklarını yapıyor | Dış Haberler

        Güney Kore'de soruşturmacılar, Yoon'un mahkemece tutuklanması talebi için son hazırlıklarını yapıyor

        Güney Kore'de Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO), sıkıyönetim ilanıyla ilgili soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve önceki gün gözaltına alınan Yoon Suk Yeol hakkında mahkemeden tutuklanması talebinde bulunmaya hazırlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2025 - 15:32 Güncelleme: 17.01.2025 - 15:32
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        Yoon'un tutuklanma talebi için son hazırlıklar
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        Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, CIO'dan bir yetkili, basına yaptığı açıklamada, bu sabah ifadeye çağrılmasına rağmen gitmeyen Yoon hakkındaki tutuklama isteminin ilgili mercilere sunulması için son hazırlıkların yapıldığını ve "neredeyse hazır" olduğunu duyurdu.

        Yetkili, Yoon'un gözaltı süresi dolmadan Seul Batı Bölge Mahkemesine tutuklama istemini "büyük olasılıkla" ibraz edeceklerini söyledi.

        Dün sağlık sorunları gerekçesiyle ifade vermeyen Yoon, bugün de CIO tarafından ifadeye çağrılmasına rağmen gitmedi.

        YOON GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında dün gözaltına alınmıştı.

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        Soruşturmacılar, Yoon'u dün sabah devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra CIO'nun başkent Seul'ün güneyinde bulunan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

        İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti.

        Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

        Soruşturmacıların, tutuklanması talebiyle mahkemeye başvurmadan önce Yoon'u 48 saat gözaltında tutma süresi bulunuyor.

        Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.

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        #güney kore
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