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        Haberler Sağlık Güney Kore'de stajyer doktor istifaları nedeniyle "acil durum" ilan edildi

        Güney Kore'de stajyer doktor istifaları nedeniyle "acil durum" ilan edildi

        Güney Kore'de hükümet, tıp fakültesi öğrencilerinin sayısının artırılması girişimini protesto etmek amacıyla yaklaşık 9 bin stajyer doktorun istifasını sunması üzerine "acil durum" ilan etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 24.02.2024 - 12:30
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        Güney Kore'de stajyer doktor istifaları nedeniyle "acil durum" ilan edildi
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        Yonhap'ın haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece itibarıyla ülkedeki 13 bin stajyer doktordan 8 bin 897'sinin istifasını sunduğu, bunlardan 7 bin 863'ünün görev yerlerini terk ettiği ve 11 bin 481 tıp öğrencisinin derslere katılmadığı belirtildi.

        Açıklamada, ülke genelindeki 94 büyük hastanede çalışan yaklaşık 9 bin stajyer doktorun istifasını sunmasının halk sağlığı üzerindeki etkisi gerekçe gösterilerek, ilk kez toplum sağlığı risk seviyesinin "temkinliden" "ciddi" düzeye yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

        Hükümetten, istifa eden stajyer doktorlara "görevlerine dönme" talimatı

        Sağlık ve Refah Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, basına yaptığı açıklamada, istifaların hiçbirinin kabul edilmediğini, hükümetin doktorların işe dönmeleri için resmi talimat yayımladığını duyurmuştu.

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        Güney Kore'deki tıbbi kanunlara göre, hükümet, kamu sağlığı konusunda kaygı duyulacak bir durum bulunması halinde doktorlar ve diğer tıbbi personelin göreve dönmesi talimatı yayımlayabiliyor.

        Talimata uymayan personel, 3 yıla kadar hapis ya da yaklaşık 22 bin dolar cezanın yanı sıra tıp lisanslarının feshiyle karşı karşıya kalabiliyor.

        TIP ÖĞRENCİLERİNİN SAYISINDA ARTIŞ

        Sağlık ve Refah Bakanlığı, kırsal ve önemli tıbbi alanlarda sağlık hizmetlerinin eksikliği sebebiyle tıp fakültesi kontenjanlarının 2 bin kişi artırılmasına karar vermişti.

        Bunun üzerine ülkedeki yüzlerce doktor, başta başkent Seul olmak üzere birçok şehirde, hükümetin planına karşı "tıbbi eğitim ve hizmet kalitesinin bozulacağı" gerekçesiyle protesto düzenlemişti.

        Dünyanın en düşük doğum oranlarına sahip Güney Kore, hızla yaşlanan toplum nedeniyle tıbbi hizmetlere talebin artmasına rağmen, gelişmiş ülkeler içerisinde nüfusa göre en düşük doktor sayısına sahip olanlar arasında yer alıyor.

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