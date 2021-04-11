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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Güney Kore'den İran'a 44 yıl sonra ilk ziyaret! - Haberler
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Güney Kore'den İran'a 44 yıl sonra ilk ziyaret!

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, İran'ın çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle el koyduğu Güney Kore bandıralı petrol tankerini serbest bırakmasının ardından İran'da resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeden ayrıldı. Ziyaretin bir Güney Kore Başbakanı'nın İran'a 44 yıl sonra ilk ziyareti olacağı bildirildi.

SON DAKİKA: Güney Kore'den İran'a 44 yıl sonra ilk ziyaret! - Haberler
Güney Kore'den İran'a 44 yıl sonra ilk ziyaret!
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DHA

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, İran'a gitmek üzere başkent Seul'den ayrıldı.

Güney Kore'den İran'a yönelik ziyaret kararı, İran'ın Güney Kore bandıralı petrol tankeri Hankuk Chemi'ye, çevre kirliliğine neden olduğu iddiasıyla el koyması ve geçtiğimiz günlerde serbest bırakmasının ardından geldi.

Güney Kore Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Sye-kyun'a 13 yetkilinin eşlik edeceği, ziyaretin 13 Nisan'a kadar süreceği ifade edildi.

Öte yandan, ziyaretin bir Güney Kore Başbakanının İran'a 44 yıl sonra ilk ziyareti olacağı bildirildi.

İRAN EL KOYDUĞU GÜNEY KORE PETROL TANKERİNİ SERBEST BIRAKTI

İran yönetimi, 4 Ocak'ta çevre kirliliği oluşturduğu gerekçesiyle el koyduğu Güney Kore bandıralı petrol tankerinin serbest bırakıldığını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, konuya dair devlet medyasına açıklama yaptı.

Sözcü, Seul yönetimi ve gemi sahibinin talebi üzerine İran yargısının Güney Kore bandıralı petrol tankerinin serbest kalmasına karar verdiğini belirtti.

Hatibzade, kaptan ve geminin "bölgedeki ihlaller konusunda kötü bir sicili olmamasının" İran yargısının olumlu karar vermesini kolaylaştırdığını ifade etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 4 Ocak'ta Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı petrol tankeri MT Hankuk Chemi'yi alıkoyduğunu açıklamıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Çe Cong-Kong başkanlığındaki heyet, 11 Ocak'ta Tahran'da İranlı yetkililerle konuya ilişkin görüşmelerde bulunmuştu. İran, 2 Şubat'ta gemi mürettebatını serbest bırakmıştı.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığını ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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