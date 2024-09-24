Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Kuzey Kore ile birleşme karşıtlığını 'anayasaya aykırı' görüyor

Yonhap'ın haberine göre, Yoon, kabine toplantısı sırasında Kuzey Kore ile birleşme hedefinden vazgeçilmesini öneren eski Başkan Moon Jae-in'in özel kalem müdürü Im Jong-seok'a tepki gösterdi.

Yoon, toplantıda, "Tüm hayatlarını yeniden birleşme hareketine adayanların, Kuzey Kore iki devlet teorisini önerdiğinde aniden duruşlarını nasıl değiştirdiklerini anlayamıyorum. Bu anayasaya aykırı bir düşünce tarzıdır." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin düşmanca tutumu ve Güney'e yönelik devam eden nükleer tehditleri göz önüne alındığında, iki barışçıl Kore devleti fikrinin gerçekçi olmadığını savunan Yoon, "Yeniden birleşme hedefinden vazgeçmek sadece iki Kore arasındaki gerilimi ve çatışmayı arttıracak, Kore Yarımadası'nda daha büyük güvenlik endişelerine yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.