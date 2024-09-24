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        Haberler Dünya Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Kuzey Kore ile birleşme karşıtlığını 'anayasaya aykırı' görüyor | Dış Haberler

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Kuzey Kore ile birleşme karşıtlığını 'anayasaya aykırı' görüyor

        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore ile Güney'in birleşmemesini savunan siyasileri kınayarak bu tür görüşleri "anayasaya aykırı" olarak nitelendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 12:20 Güncelleme: 24.09.2024 - 12:20
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        Güney Kore liderinden 'Kuzey' çıkışı
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        Yonhap'ın haberine göre, Yoon, kabine toplantısı sırasında Kuzey Kore ile birleşme hedefinden vazgeçilmesini öneren eski Başkan Moon Jae-in'in özel kalem müdürü Im Jong-seok'a tepki gösterdi.

        Yoon, toplantıda, "Tüm hayatlarını yeniden birleşme hareketine adayanların, Kuzey Kore iki devlet teorisini önerdiğinde aniden duruşlarını nasıl değiştirdiklerini anlayamıyorum. Bu anayasaya aykırı bir düşünce tarzıdır." ifadelerini kullandı.

        Kuzey Kore'nin düşmanca tutumu ve Güney'e yönelik devam eden nükleer tehditleri göz önüne alındığında, iki barışçıl Kore devleti fikrinin gerçekçi olmadığını savunan Yoon, "Yeniden birleşme hedefinden vazgeçmek sadece iki Kore arasındaki gerilimi ve çatışmayı arttıracak, Kore Yarımadası'nda daha büyük güvenlik endişelerine yol açacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Yoon, hükümetin liberal demokrasi temelinde yeniden birleşmenin sağlanması yönündeki kararlılığını yineleyerek, "boş sözler ve retorik değil, güçlü iktidar ve ilkeler üzerine inşa edilen gerçek barışa duyulan ihtiyacı" vurguladı.

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