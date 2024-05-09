Güney Kore, düşük doğum oranlarına önlem amacıyla bakanlık kurmayı planlıyor

Yoon, dünyanın en düşük doğum oranlarının görüldüğü ​​​​​​​Güney Kore'nin söz konusu problemine ilişkin konuştu.

Düşük doğum oranının ele alınması için bir bakanlık kurmayı planladıklarını ifade eden Yoon, bu kapsamdaki yasa tasarısının meclisten geçmesi için muhalefetin desteğini talep etti.

Yoon, "Ulusal bir acil durum olarak görülebilecek düşük doğum oranının üstesinden gelmek için devletin tüm imkanlarını seferber edeceğiz." ifadesini kullandı.

Güney Kore, 2023'te 0,72 ile en düşük doğum oranına sahip ülkeler arasında ilk sıraya yerleşmişti.