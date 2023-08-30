Güney Kore, Kuzey'in balistik füze fırlattığını duyurdu
Güney Kore, Kuzey Kore'nin doğu sularına balistik füze fırlattığını açıkladı. Sunan bölgesinden iki adet kısa menzilli füze ateşlendiği bildirildi.
Giriş: 30.08.2023 - 18:34 Güncelleme: 30.08.2023 - 18:58
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının fırlatmayı duyurduğu açıklamada füzenin menziline ilişkin detaylara yer verilmedi.
Fırlatmanın ABD'nin Güney Kore ile her yıl yaptığı tatbikatlar kapsamında uzun menzilli B1-B bombardıman uçaklarını Kore Yarımadası'na göndermesinden kısa süre sonra gerçekleştiği bildirildi.
Fotoğraf: AP