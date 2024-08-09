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        Haberler Dünya Güney Kore: Kuzey Kore, Askerden Arındırılmış Bölge'deki yollara mayın döşemeye devam ediyor | Dış Haberler

        Güney Kore: Kuzey Kore, Askerden Arındırılmış Bölge'deki yollara mayın döşemeye devam ediyor

        Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin iki Kore'yi birbirine bağlayan Askerden Arındırılmış Bölge (DMZ) içinde yer alan yollara mayın döşemeyi sürdürdüğünü bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 10:27 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:27
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        Güney Kore: Kuzey, yasak bölgeye mayın döşüyor
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        Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığının Ulusal Meclise sunduğu raporda Pyongyang'ın, iki Kore'yi birbirine bağlayan DMZ içindeki yollara mayın ve bariyer döşemeye devam ettiği belirtildi.

        Güney Koreli bazı askeri yetkililer de Kuzey Kore'nin, nisandan bu yana mayın yerleştirmek ve bariyer kurmak için bölgeye çok sayıda asker konuşlandırdığını ileri sürdü.

        Kuzey Kore'nin geçen yıl iki ülke sınırındaki Cheorwon'daki Arrowhead Tepesi yakınlarında, DMZ içindeki yollara mayın döşediği tespit edilmişti.

        Bu yıl ocakta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Gyeongui kara yolunun kapatılması dahil olmak üzere sınır boyunca iki ülke arasındaki tüm iletişimin kesilmesi için sert önlemler alınması talimatını vermişti.

        Kuzey Kore, 18 Nisan 2024'te, Koreler arası uzlaşı sürecinin bir parçası olarak 2004'te kurulan ve daha sonra feshedilen Kaesong Sanayi Kompleksi'nden Kumgangsan Dağı'na kadar giden yollardaki sokak lambalarını kaldırmıştı.

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