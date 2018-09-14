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Güney Kore-Kuzey Kore sınır hattına ortak irtibat bürosu

Güney Kore ve Kuzey Kore arasındaki sınır hattına iki ülkenin 365 gün irtibat kurabileceği ortak irtibat bürosu açılacağı belirtildi

14.09.2018 - 13:32 | Güncelleme: AA

Kyodo ve Yonhap'ın, Güney Kore Birleşme Bakanlığına dayandırdığı haberlerine göre, sınırın Kuzey Kore tarafından kurulan irtibat bürosunun, iki ülke arasında diyaloğu artırması bekleniyor.

Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung Gyon, Kaesong'da düzenlenen törende, "İrtibat bürosunun açılmasıyla, Kuzey ve Güney artık tarafların 365 gün iletişim kurabileceği bir sistemle donatıldı." diye konuştu.

Törene, Güney Koreli milletvekilleri ve iş adamları dahil her iki taraftan 50'şer kişi katıldı.

Nisan ayında Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bir araya geldiği zirvede irtibat bürosu kurulması yönünde mutabakata varılmıştı.

KUZEY-GÜNEY YAKINLAŞMASI

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin 18-20 Eylül'de, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.

Kuzey Kore ve Güney Kore, 8 Eylül'de, Panmunjom Ateşkes Köyü'nde düzenlenen tarihi zirvede kabul edilen deklarasyonun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanması için başvuruda bulunmuştu.

 

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