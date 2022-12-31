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Devlet Başkanı Yoon, başkent Seul'de, Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin koalisyon ortağı Komeito Genel Başkanı Yamaguçi Natsuo'yu kabul etti

Yamaguçi, açıklamasında, görüşmede Yoon'un, iki ülke arası sorunların çözülerek "ikili ilişkilerin en iyi dönemine" geri dönmesine yönelik isteğini aktardığını söyledi.

Japon Genel Başkan, görüşmede Güney Koreli liderin, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin en iyi durumda olduğu zamanlara dönmek isteğini" beyan ettiğini aktardı.

Ulusal basına göre, 50 dakikalık görüşmede, bölgesel tehditler hesaba katılarak, Tokyo-Seul güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik fikir birliğine varıldı.

Japonya'nın Kore Yarımadası'nı kolonileştirdiği 1910-1945'te, "zorla çalıştırılan işçiler" ile "istismar edilen kadınlar", iki ülke arasındaki hassas sorunlar olarak biliniyor.

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