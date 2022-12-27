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Güney Kore'nin düşüremediği Kuzey Kore İHA'larından biri başkent Seul'e kadar uçtu

Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait 5 insansız hava aracının (İHA) hava sahasını ihlal ettiği ve bunlardan birinin başkent Seul'e kadar uçtuğunu açıkladı.

Güney Kore'nin düşüremediği Kuzey Kore İHA'larından biri başkent Seul'e kadar uçtu
AA

Yonhap'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore'ye ait İHA'ların Gyeonggi kenti yakınlarından ülkeye girdiği duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu 5 İHA'dan birinin Seul'ün kuzeyine kadar uçmasının ardından ülke hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

İHA'ların silahlı olup olmadığı bilgisine yer verilmeyen açıklamada, sivillerin zarar görmesinin önüne geçilmesi için sınırlı seviyede operasyon düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada, Kuzey tarafının provokasyonlarına "sert ve hakkıyla" cevap verileceği vurgulandı.

Güney Kore ordusunun savaş uçaklarını havalandırıp helikopterlerden yaklaşık 100 atış yapılmasına karşın İHA'ların vurulamadığı belirtiliyor.

Operasyona katılan bir "KA-1" tipi savaş uçağının ise düştüğü ancak 2 pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu bilgisi paylaşıldı.

Güney Koreli askeri uzmanlar, son dönemlerde füze denemelerini sıklaştıran Kuzey Kore'nin bu girişimini açık bir provokasyon olarak değerlendiriyor.

Japon hükümeti ve Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 23 Aralık'ta Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yaptığını duyurmuştu.

Fotoğraf: AA

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