Güney Kore, ülkedeki ilkokul, ortaokul ve liselerde kahve satışını yasaklamaya hazırlanıyor. Kahve yasağı sadece öğrenciler için değil öğretmenler için de geçerli olacak.

Telegraph'da yer alan habere göre; Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, sağlıklı yaşamı teşvik etmek için 14 Eylül'den itibaren tüm okullarda kahve satışı ve tüketimini yasaklayacak.

Sürekli kafein tüketiminin genç bir çocuğun fiziksel ve zihinsel sağlığına zarar verebileceği uyarısında bulunan Bakanlık, bu kararla kahvenin yan etkileri olan baş dönmesi, kalp çarpıntısı, uyku bozuklukları ve sinirlilik gibi yan etkilere karşı mücadele etmiş olacak.

Öğrencilerin uzun ders çalışma saatleri ve stresle baş etmek için kahvenin yardımına başvurmaları endişe yarattı. Zira Güney Koreli öğrenciler, en iyi üniversitelerden birine kabul edilebilmek için rekabet halindeler.

Berkeley Political Review'a göre; Güney Kore, 10-19 yaş arasındaki çocukların en yüksek intihar oranına sahip ülke.

Bu intiharların çoğuna eğitimle ilgili stresin neden olduğu düşünülüyor. Güney Kore'de çocuklar okulda ve okul sonrası programlarla günde 16 saat ders çalışıyor ve eğitim 11 ay boyunca devam ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ