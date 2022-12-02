27' Young-Gwon | 5' Ricardo Horta
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STAT: Education City
HAKEM: Facundo Tello
SAAT: 18.00
YAYIN: TRT 1
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna garantileyen Portekiz, H Grubu'nda Güney Kore ile karşılaşıyor.
Education City Stadı'nda oynanan maçı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetiyor.
Turnuvaya 3-2'lik Gana galibiyetiyle başlayan Portekiz, ikinci maçında da Uruguay'ı 2-0 yendi.
Uruguay ile berabere kalan Asya temsilcisi Güney Kore ise 2-0'dan 2-2'ye getirdikleri Gana mücadelesini 3-2 kaybetti.
Portekiz, alacağı galibiyet ya da beraberlikle liderliği garantileyebilir. Yenilmesi halinde Gana, Uruguay karşısında farklı kazanırsa ikinci sıraya gerileyerek G Grubu lideri ile eşleşme tehlikesi bulunuyor.
Tur için Güney Kore'ye mutlak galibiyet gerekiyor. Aynı puana sahip Uruguay'ın da kazanması durumunda tur atlayan takımı averaj belirleyecek.
Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.
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