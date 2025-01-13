Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi: Trump, yeni döneminde Kuzey Kore lideri Kim ile tekrar görüşebilir

Yonhap'ın haberine göre, NIS, Trump'ın 20 Ocak'ta başlayacak başkanlık dönemindeki beklentilere ilişkin milletvekillerini bilgilendirdi.

Bilgilendirmede, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak Trump'ın, önceki döneminde olduğu gibi Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

NIS'in bilgilendirmesinde "Kim ile daha önce yaptığı zirveleri ilk başkanlık döneminin büyük başarısı olarak gördüğü için Trump'ın Kim ile diyalog kurmayı isteme olasılığı var." ifadesi kullanıldı.

Bilgilendirmede ayrıca "Eğer ABD, Kuzey Kore'nin nükleer silahları kısa süre içinde yok etmesi beklentisinin zor olduğunu düşünüyorsa Kuzey'in nükleer programlarının durdurulması veya nükleer silahsızlanması için küçük bir anlaşma, küçük çaplı görüşmeler yapmaları mümkün olabilir." görüşü paylaşıldı.

Trump, başkanlık yaptığı ilk dönemde Kuzey Kore lideri Kim ile nükleer müzakereler için üç kez bir araya gelmiş ancak 2019'un başlarında Hanoi zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana görüşmeler çıkmaza girmişti.