Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne kısa menzilli balistik füze fırlattığını açıkladı. Bu denemeyle Kuzey Kore, iki ayın ardından bir deneme daha gerçekleştirmiş oldu.

Anadolu Ajansı Giriş: 12.09.2024 - 09:52 Güncelleme: 12.09.2024 - 09:52 facebook

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