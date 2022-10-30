Güney Kore’de Cadılar Bayramı izdihamı: En az 150 ölü

Reuters Kalabalığın dar sokaklarda sıkıştığı görülüyor

Güney Kore’nin başkenti Seul’de Cadılar Bayramı sırasında izdiham yaşandı.

Covid-19 pandemisi sonrası düzenlenen ilk Cadılar Bayramı’nda sokaklara çok sayıda kişinin çıkmasının ardından izdihamda en az 153 kişinin öldüğü, 82 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Olay Seul’de gece hayatının popüler bölgelerinden Itaevon’da gerçekleşti.

Bölgeden gelen görüntülerde, dar sokaklarda sıkışan çok sayıda kişinin hareket edemediği ve birbirini ezdiği görülüyor.

Bir diğer videoda ise ilkyardım görevlilerinin üst üste yığılmış bedenlerin arasından insanları çekip kurtarmaya çalıştığı yer alıyor.

BBC

Görgü tanıkları, polisin kalabalığı kontrol etmekte zorlandığını, izdihamdan kurtulanlarsa insan bedenlerinin oluşturduğu basınç nedeniyle nefes almakta zorlandıklarını anlattı.

Ölenlerin çoğunun 20’li yaşlarda olduğu, 19’unun da yabancı turistler olduğu belirtiliyor.

İzdihama tam olarak neyin yol açtığı henüz bulunamadı.

Olayın ardından hükümet olağanüstü toplanırken Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, yaralılara yardım etmek için özel bir ekip kurulması ve olaya dair soruşturma başlatılması talimatını verdi.

Bu, 2014’te Sevol feribotunun batmasından bu yana Güney Kore’de gerçekleşen en ölümcül olay oldu. Sevol feribotunda 300’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Cadılar Bayramı için Itaevon’a 100 bin kişinin gittiği tahmin ediliyor.

Yetkililer olayın ardından 2 bin 900 kayıp başvurusu yapıldığını açıkladı.

Kayıp yakınları, dün gece sokaklarda yakınlarının cesetlerini aradı. İlerleyen saatlerde yetkililer cesetleri yakınlardaki bir spor salonuna götürerek, ailelerden teşhis için oraya gitmelerini talep etti.

30 yaşındaki görgü tanığı Jeon Ga-eul, yaşananları Fransız haber ajansı AFP’ye şöyle anlattı:

“Yakınlarda bir barda içiyorduk. Arkadaşım ‘Dışarda çok kötü bir şey oluyor’ dedi.

“Bakmak için dışarı çıktığımda yerde yatan çok sayıda kişiye kalp masajı yapıldığını gördüm.”

İzdiham öncesinde sosyal medyada paylaşım yapan bazı kişiler, Itaevon bölgesinin “güvensiz hissettirecek kadar kalabalık olduğunu” yazmıştı.

Reuters ajansına konuşan görgü tanığı Park Jung-Hoon, Noel kutlamaları ve havai fişek gösterileri için toplanan kalabalıklara alışkın olduklarını fakat bu seferki kalabalığın “normalin 10 katı” olduğunu söyledi.