Güney Kore’de ilk yerel maymun çiçeği vakası tespit edildi

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

AA

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (KDCA) yapılan açıklamada, yurt dışına yakın zamanda çıkmamış bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Yonhap'ın haberine göre, açıklamada deri döküntüsü sebebiyle 3 Nisan'da hastaneye giden kişinin maymun çiçeği virüsü taşıdığının ortaya çıktığı belirtildi.

Ülkedeki diğer 5 vakanın yurt dışı seyahati yaptığı ifade edilen açıklamada, son hastanın geçen üç ay içinde yurt dışına çıkmadığı kaydedildi.

Açıklamada hastanın hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Ülkede ilk maymun çiçeği virüsü vakası geçen yıl 22 Haziran’da doğrulanmıştı. Beşinci vaka ise bu yıl 13 Mart’ta bildirilmişti.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.