Güney Koreli aktivist, Kuzey Kore'ye balonlarla 500 bin propaganda broşürü gönderdiğini belirtti

AA

Aktivist Park Sang-hak, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un hükümetini eleştiren 500 bin broşürü taşıyan 10 büyük balonu, Kuzey Kore sınırına yakın yerlerden gönderdiklerini belirterek polisin daha sonraki girişimleri durduracağı endişesiyle balonları gönderdikleri lokasyonları açıklamadı.

Söz konusu eylemi nedeniyle cezalandırılsa da Kuzey Kore halkı özgürlük, hakikat ve umut mektuplarını beklediği müddetçe eylemlerine devam edeceğini vurgulayan Park, broşür gönderme karşıtı yasayı "en kötü yasa" olarak nitelendirdi.

- Hükümet, davayı yasanın amacı doğrultusunda ele alacak

Gyeonggi ve Gangwon eyaletlerindeki polis karakollarında görevli yetkililer, aktivist Park'ın bu hafta Kuzey'e balon gönderip göndermediğini hemen teyit edemeyeceklerini ifade etti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Cha Duck Chul, polis ve askeri yetkililerin Park'ın açıklamasını doğrulamak için çalıştığını belirterek hükümetin davayı yasanın amacı doğrultusunda ele alacağını ifade etti.

Aktivist Park Sang-hak, yasa kapsamında 3 yıla kadar hapis veya 30 milyon wonluk (27 bin ABD doları) para cezasına çarptırılabilir.

Güney Kore, iki ülke ilişkilerinde artan gerginlik nedeniyle Aralık 2020'de sınırdan Kuzey Kore tarafına broşür ve balon gönderilmesini yasaklamıştı.

Broşür göndermeyi suç sayan yasa, Aralık 2020'de parlamentoda kabul edilmiş, martta yürürlüğe girmişti.