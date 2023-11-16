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        Haberler Dünyadan Güney Koreli şarkıcı Nahee yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

        Nahee yaşamını yitirdi

        Güney Koreli şarkıcı Nahee, son konserinin üzerinden iki hafta geçmeden hayata gözlerini yumdu. Nahee'nin ölüm nedeni hakkında ise açıklama yapılmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 08:26 Güncelleme: 16.11.2023 - 08:42
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        Güney Koreli şarkıcı yaşamını yitirdi
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        Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Nahee, 24 yaşında hayata veda etti. Acı haber Nahee'nin birlikte çalıştığı plak şirketi tarafından duyuruldu.

        "DÜNYAMIZDAN AYRILDI"

        Yapılan açıklamada, "Şarkıcı ve söz yazarı Nahee, dünyamızdan ayrıldı. Gökyüzünde bir yıldız oldu. Nahee'yi destekleyen ve seven tüm hayranlarına ani bir haber verdiğim için üzgünüm. Merhumun son yolculuğuna en derin taziyelerimizi gönderiyoruz" ifadeleri yer aldı.

        ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI

        Son konserinin üzerinden iki hafta geçmeden vefat eden Nahee'nin ölüm nedeni hakkında açıklama yapılmazken, hayranları ise üzüntülerini sosyal medyadan dile getirdi.

        NAHEE HAKKINDA

        Nahee, müzikal çıkışını 2019'da elektronik esintili 'Blue City' adlı parçasını yayınlayarak yapmıştı. Müzisyen, daha sonra 'Blue Night' ve 'Gloomy Day' şarkılarını dinleyiciyle buluşturmuştu.

        Nahee'nin diğer parçaları arasında 'I'm Not Fine', 'I'm So Confused, 'Love Note', 'I Can't Sleep' ve 'Treasure' yer alıyordu. Nahee, pop ağırlıklı 'Rose' adlı son şarkısını ise geçtiğimiz temmuz ayında yayınlamıştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Nahee
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