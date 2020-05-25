Güney Marmara ile Eskişehir ve Kütahya'da sokaklar sessiz kaldı - ESKİŞEHİR/YALOVA

Yalova'da tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle kent bayramın ikinci gününde de sakin bir gün geçiriyor.Başta sahil şeritleri olmak üzere kentin genelinde araç ve yaya trafiği yaşanmazken, kısıtlamadan muaf olan araç, yaya ve iş yerleri kontrol ediliyor.Şehrin giriş, çıkışları, cadde ve ara sokaklarda görev alan polis ve jandarma ekipleri de, durdurdukları araç ve yayaların izin belgelerini kontrol ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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