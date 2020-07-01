Güney Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 2 bini aştı

AA

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 18 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 38'e, vaka saysının da 2 bin 7'ye yükseldiği kaydedilen açıklamada, 279 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Afrika genelinde salgın nedeniyle 407 bin 336 vaka tespit edilirken, 10 bin 26 kişi hayatını kaybetti.