AA

Güney Sudan Türk yatırımcıları bekliyor



- Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong: - "Barış anlaşmasına verdiği destek için Türkiye hükümetine teşekkürlerimi ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum"

Güney Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Majok Guandong, Türk iş adamlarını, barış anlaşması çerçevesinde yeni milli birlik hükümetinin göreve geldiği ülkesine yatırım yapan "ilkler arasında olmaya" çağırdı.

Guandong, Anadolu Ajansına verdiği demeçte, "Yeni bir döneme girerken Türkiye'deki iş dünyasından destek; dostumuz Türk halkından yatırımcılar istiyoruz." dedi.

Güney Sudan'da halen faaliyet gösteren 4 Türk inşaat şirketinin bulunduğunu söyleyen Guandong, "Ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Türkiye'den inşaat şirketleri talep ediyoruz çünkü Türkiye'yi tanıyoruz. En iyisi onlar." diye konuştu.

Çok dürüst Türk halkıyla yakın ilişkiler kurmak istediklerini vurgulayan Guandong, "Önceliğimiz insanlara hizmet sunmak. Bu, yollar yapmak, hastaneler, okullar inşa etmek anlamına geliyor. Yatırımcılar için bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Guandong, Türk yatırımcıları Güney Sudan'daki durumu görmeye ve yatırımda başı çekmeye çağırdı.

- Türkiye desteği

Türk hükümetine Güney Sudan'daki barış sürecine verdiği destekten ötürü teşekkür eden Guandong, "Barış anlaşmasına verdiği destek için Türk hükümetine teşekkür ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum." dedi.

Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana kapasite artırma çalışmaları konusunda Türkiye'den destek gördüklerini dile getiren Guandong, "Türkiye ile ilişkimiz çok iyi. Türk hükümeti memurlarımıza, diplomatlarımıza, medya çalışanlarımıza, petrol ve çevre yetkililerine eğitim veriyor." ifadelerini kullandı.

Guandong, ayrıca Türkiye'de halen eğitim gören yaklaşık 100 Güney Sudanlı öğrenci olduğunu kaydetti.

Güney Sudan ile ilgili düzenli olarak yayımladığı haberler için Anadolu Ajansına da teşekkür eden Guandong, "Sizlerin, (Anadolu Ajansının) yalnızca bu konudaki değil tüm dünyada, özellikle Afrika'daki haberlere yaptığınız katkıya çok değer veriyoruz." diye konuştu.

- Barış anlaşması

Güney Sudan'da, yeni hükümet altındaki idari değişikliklere işaret eden Guandong, ülkesinin, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in "barış adına 3 idari bölge ile eyalet sayısını yeniden 10 yapmaya karar vermesinin ardından" yeni bir döneme girdiğini söyledi.

Bu kararın devlet kurumları arasında yapılan kapsamlı bir istişareden sonra alındığını aktaran Guandong, "Bu haber, muhalefet ve tüm siyasi partiler dahil olmak üzere Güney Sudan halkı tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Barış anlaşmasının yaygın kabul görmesindeki asıl önemli gelişme bu oldu." dedi.

"2015 ve 2018 barış anlaşmaları arasındaki fark"a ilişkin soruya Guandong, "2015'te, hükümet ordusu ve muhalefet ordusu olmak üzere iki ordu vardı." yanıtını verdi. Şimdi sadece "tek hükümete bağlı bir ordu, bir güvenlik, bir polis" olacağını söyleyen Guandong, "İktidar paylaşımı hükümet için yüzde 55 ve muhalefet için yüzde 45." diye konuştu.

- Sudan ile ilişkiler

Büyükelçi Guandong, Güney Sudan'ın, komşusu Sudan'daki barış sürecini de desteklediğini vurgulayarak "Güney Sudan hükümeti, Sudan hükümeti ile Sudan'daki isyancılar arasında ara buluculuk yapıyor. Sudan'da barışın, Güney Sudan'da barış anlamına geldiğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sudan'daki herhangi bir çatışmanın Güney Sudan'ı etkileyeceğini ve aynısının, aksi bir durum için de geçerli olduğunu kaydeden Guandong, "Bizler, iki ülke tek milletiz. İki Sudan şimdi tüm sorunlarını çözmeye kararlı. Bundan sonra ekonomik iş birliği yapmak için bir araya gelecekler." dedi.

İki ülke arasında bir petrol boru hattının faaliyette olduğunu dile getiren Guandong, "Boru hattını kapatmak mümkün değil çünkü gelirimizin yüzde 98'i petrolden geliyor. Bağımsızlığımızı kazandığımızda, hükümetimiz Sudan'a tazminat olarak 3,2 milyar dolar ödedi." ifadelerini kullandı.

- Güney Sudan'da yeni hükümet kurulmuştu

Sudan'dan 2011'de ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan, Devlet Başkanı Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi gözetiminde yürütülen barış görüşmelerinde taraflar defalarca barış ve ateşkes anlaşması imzalasa da çatışmalar yeniden başlamıştı.

Güney Sudan'da, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile muhalefetin lideri devlet başkanı eski yardımcısı Riek Machar arasında varılan anlaşma sonrası 22 Şubat'ta yeni geçiş hükümeti kurulmuştu.

İki lider arasında varılan anlaşmayla Machar, yeni hükümette devlet başkanı yardımcısı olmuştu. Devlet Başkanı Mayardit yaptığı açıklamada, "Savaş sona erdi ve artık yeni bir şafak ilan edebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

Muhalif lider Machar'ı affettiğini belirten Mayardit, muhaliflerin haklarının korunacağını bildirmişti.

Mayardit'in, devlet başkanı yardımcılığı görevine getirdiği diğer 3 isimden biri de eski Sudan Halk Kurtuluş Hareketi (SPLM) lideri John Garang'ın eşi Rebecca Nyandeng Garang olmuştu.