Güneydoğu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - KAHRAMANMARAŞ

AA

KahramanmaraşKahramanmaraş'ta evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı okudu.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Atatürk Meydanı'nda toplandı.Burada İstiklal Marşı'nı okuyan ekipler, Türk bayrağı açtı, saygı duruşunda bulundu.Kent merkezinde bazı vatandaşların da havai fişek attıkları görüldü. Bazı vatandaşlar ise balkon ışıklarını yakıp söndürdü.Bu arada Afşin Elbistan ilçelerinde de evlerinden balkonlarına çıkan vatandaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.