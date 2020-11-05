Güneydoğu'da, PKK'lı teröristlerin yol yapan 3 işçiyi şehit ettiği saldırıya tepki

AA

Eğitim Bir Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, AA muhabirine, Hakkari'deki terör saldırısını nefretle kınadıklarını söyledi.

Tekdemir, yaklaşık 40 yıldır silahlı ve bombalı eylemlerle sadece güvenlik güçlerini değil sivilleri de hedef alan terör örgütünün kanlı bir geçmişi olduğunu belirtti.

PKK'lı teröristlerin binlerce kişiyi katlettiğini, çocukları yetim ve öksüz bıraktığını dile getiren Tekdemir, şunları kaydetti:

"PKK bu bölgede kindarlık ve düşmanlık üzerine kurulu yapısıyla tüm Kürt halkını hedef alıyor. PKK, Hakkari'de evine ekmek götürme derdinde olan işçi kardeşlerimizi şehit ederek kanlı yüzünü bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Terör örgütü PKK'nın bugüne kadar yaptığı tüm eylemleri lanetliyoruz, kınıyoruz. Hakkari Derecik'te Kürt işçi kardeşlerimize yönelik yaptığı bu kanlı saldırıyı da lanetle kınıyoruz."

Camileri basan, bebekleri öldüren, sivil ve masum kişileri katleden terör örgütünün kirli yüzünü ortaya koyduğunu aktaran Tekdemir, "PKK'nın yaptığı tüm eylemlerin özünde yıldırma, bıktırma ve insanları hedef alarak kirli yapısını bölgeye dikte ettirme amacı vardır. Vatandaşlarımız, Hakkari'de gerçekleştirdikleri saldırı ile PKK'nın kanlı yüzünü bir kez daha gördü." dedi.

- "Terör örgütünün bittiğinin kanıtıdır"

Cihannüma Derneği Diyarbakır İl Başkanı Fırat Arığ, PKK'nın sivillere yönelik saldırısının ilk olmadığını, daha önce de bu tür saldırılar yaptığını anımsattı.

Teröristlerin, güvenlik güçlerine yönelik saldırılardan sonuç alamayınca elinde silah olmayan, işinde, gücünde olan sivilleri hedef aldığına işaret eden Arığ, "Masum insanları öldürmenin hiçbir dinde yeri yok. Terör örgütü her sıkıştığı noktada sivillere yönelik eylemler gerçekleştiriyor. Bu terör örgütünün bittiğinin kanıtıdır." diye konuştu.

- "PKK bitme noktasına geldi"

Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Koordinatörü İbrahim Gökdemir, yol yapımında çalışan işçilerin PKK'lı teröristlerce şehit edilmesini lanetlediğini belirtti.

Gökdemir, şöyle konuştu:

"Terör örgütü PKK, davaları sadece evlerine ekmek götürmek olan, çocuklarının rızkı için çalışan işçileri katletmeye devam ediyor. 3 maymunu oynayan ve katliama sessiz kalanlar bu katliama ortaktır. Bu katliamları lanetliyoruz, herkesi de lanetlemeye çağırıyoruz. Ne zaman terörle mücadelede başarı kazanılsa PKK silahlarını Kürt halkına yöneltiyor. PKK artık bitme noktasına geldi. Var olduğunu iddia etmek için mazlumlara, işçilere, köylülere yönelik katliamlar yapıyor."

- "Sivillere yönelik saldırıların hiçbir izahı olamaz"

İnsan Hakları Cemiyeti Başkanı Mehmet Karadağ, PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti.

"Sivillere yönelik saldırıların hiçbir izahı ve gerekçesi olamaz. Yapılan saldırıyla halk korkutulmak ve sindirilmek istenmektedir. İnsani değerleri ve en temel hakları hiçe sayıp, çiğneyen bu menfur saldırının toplumun tüm kesimleri tarafından mahkum edilmesi gerekir." diyen Karadağ, saldırıda hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

- "Tüm emek ve işçi camiamızı yasa boğmuştur"

Hak-İş Diyarbakır İl Başkanı Ahmet Dinç, emekçi işçilere yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadıklarını vurguladı.

Hakkari'de evlerine ekmek parası götürmek için alın teriyle çalışan işçilere yapılan saldırının insanlık dışı olduğunu anlatan Dinç, "Bu kardeşlerimiz ve aileleri zor şartlar altında hayat mücadelesi verirken, geçimlerini sağlamak için gece gündüz demeden çalışırken, böylesi bir saldırının yaşanması tüm emek ve işçi camiamızı yasa boğmuştur. Hain saldırıda şehit olan işçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- Siirt

Hak-İş Siirt İl Başkanı Bahattin Olğaç da Hakkari'deki terör saldırısını kınadı.

Terör örgütünün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağının altını çizen Olğaç, "3 işçinin şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. İşçi arkadaşlarımı rahmetle anıyor, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yıllardır aynı coğrafyada Türk, Kürt, Arap, kardeş gibi yaşıyoruz. Terör örgütü aramızı bozamayacak. Birlik ve beraberlik içinde mücadele edeceğiz. Aynı zamanda bir şehit çocuğu olarak bu ülkede teröre fırsat vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.