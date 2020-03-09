AA

Güneydoğu'dan İdlib'e 23 tırlık insani yardım



Gaziantep'te Adıyamanlılar Vakfı ile Deniz Feneri Derneğince, İdlib'e 23 tır insani yardım gönderildi.

Adıyamanlılar Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Abdulhamit Ünsal, 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, İdlib'deki savaş mağdurlarının bir nebze olsun acısını dindirmek istediklerini söyledi.

Yaptıkları yardımların Suriye'deki halk için çok önemli olduğuna dikkati çeken Ünsal, "23 tırın 10 tırı un. Geri kalanında da gıda malzemesi ve kıyafetler var. Bu aralar Avrupalıların sınırı geçmeye çalışan sığınmacılara yaptığı müdahaleleri görünce yardımlar çok daha önem kazanıyor. Biz veren el ile alan el arasında köprüyüz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu.

Deniz Feneri Derneği Gaziantep Temsilcisi Taha Atar da büyük bir insani dramın yaşandığı İdlib'de ekmek sıkıntısı çekildiğini ifade ederek, un yardımının bu nedenle çok önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından 23 tır İdlib'e uğurlandı.