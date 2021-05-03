Güneydoğu'dan yılın ilk 4 ayında 3,6 milyar dolarlık ihracat yapıldı

AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bu yılın ocak-nisan dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9 artarak, 3 milyar 632 milyon 119 bin dolara ulaştı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı ihracatlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 86,1 artışla 1 milyar 10 milyon 795 bin dolar olduğunu ifade etti.

Kileci, nisan ayında bölgeden 169 ülkeye ürün gönderildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bölgemiz en yüksek nisan ayı ihracatını yaptı. Ocak-nisan döneminde bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,9'luk artışla 3 milyar 632 milyon 119 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde Gaziantep de 3 milyar 170 milyon 161 bin dolarlık ihracatıyla bir önceki yıla göre rakamlarını yüzde 36,9 oranında artırdı. Nisan ayında bölgemizden 2 bin 558, Gaziantep'ten ise 1740 firma aktif olarak ihracat gerçekleştirdi. Ekonomik dalgalanmaların böylesine arttığı bir dönemde, Gaziantep başta olmak üzere bölgemizdeki ihracatçı sayısında yaşanan bu artış bizler için gurur vesilesidir."

Kileci, bölgeden en fazla ihracatın Orta Doğu, Avrupa Birliği ve Amerika'ya yapıldığını bildirdi.