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Güneydoğu ihracatçısı 192 ülkede

AA

Tarihi derinliğiyle geçmişten gelen üretim ve ticaret tecrübesi olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yılın 10 aylık döneminde 192 ülkeye 7 milyar 402 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Toplam ihracatın yüzde 45'nin Orta Doğu ülkelerine yapıldığı Güneydoğu'dan en çok satılan ürün halı, en çok satış yapılan ülke ise Irak oldu

Güneydoğu ihracatçısı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yılın 10 ayında 7 kıtada 192 ülkeye 7 milyar 402 milyon dolarlık ihracat yaptı.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, tarihi derinliğiyle geçmişten gelen üretim ve ticaret tecrübesiyle Türkiye'nin ihracatında parlayan yıldızı konumunda bulunan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ihracat rakamları, bölgenin gurur kaynağı oluyor.

Bölgede özellikle son yıllarda yapılan alternatif pazar arayışlarının yanı sıra yürütülen ihracat seferberliği meyvelerini vermeye başladı. Bölgedeki iş adamları, bu yılın 10 aylık döneminde 7 milyar 402 milyon 927 bin dolarlık ihracat yaptı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 büyüme kaydeden bölgedeki iş adamları, ekim ayında 864 milyon 796 bin dolarlık ihracat rakamına ulaştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi yüzde 7,5 artış ile en yüksek ihracat rakamına ekim ayında ulamış oldu. Yeni pazar arayışları kapsamındaki çalışmalarında sonuç verdiği bölge, geçen yıl 7 kıtada 190 ülkeye ulaşırken, bu yıl yeni 2 ülkeyi daha pazarları arasına kattı.

EN ÇOK HALI SATILDI

Güneydoğu Anadolu'nun satışını gerçekleştirdiği ürünlerin başında halı yer aldı.

Genel ihracatın yüzde 18,6'sını oluşturan halı ihracatından 1 milyar 379 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan bölge sanayicisi, geçen yıla göre halı satışını yüzde 12 civarında artırmış oldu. Halıyı, 591 milyon dolarla kimyevi maddeler, 373 milyon dolarla da makarna takip etti.

LİDER ÜLKE IRAK

Ürünlerini 7 kıtaya ulaştıran Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok satış yaptığı coğrafya Orta Doğu ülkeleri oldu.

Toplam ticaretinin yüzde 45'ini Orta Doğu'ya gerçekleştiren iş adamlarının en çok ihracat yaptığı ülke ise Irak.

Toplam ticaretin yüzde 27,1'ini elinde bulunduran Irak'a yılın 10 ayında 2 milyar 4 milyon dolarlık mal gönderen iş dünyasının, Irak'tan sonra en çok ihracat yaptığı ülkeler ise sırasıyla 589 milyon dolarlık satışla Birleşik Devletler ve 411 milyon dolarla Suriye oldu.

 

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