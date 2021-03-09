Güneydoğu ihracatının 3'te biri Orta Doğu'ya

AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, bu yılın ocak-şubat döneminde 178 ülkeye 1 milyar 629 milyon 723 bin dolarlık ihracat yaparken, dış satımın yaklaşık üçte biri Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, bölge ihracatı son dönemlerdeki istikrarlı yükselişini yılın ilk iki ayında da sürdürdü.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 artışla 838 milyon 953 bin dolarlık dış satım gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ocak-şubat döneminde ise yıllık bazda yüzde 14,1 artışla 1 milyar 629 milyon 723 bin dolarlık ihracata imza attı.

Bölgenin pazarları incelendiğinde, Orta Doğu ülkeleri açık ara liderliğini yeni yılda da korudu.

Bölgeden bu dönem yapılan ihracatın yüzde 36,8'i Orta Doğu ülkelerine yönelik oldu. Orta Doğu'yu yüzde 19,5'lik payla AB ülkeleri, yüzde 15,5'lik payla Amerika kıtası ülkeleri takip etti.

Ocak-şubat döneminde 178 ülkeye ürün satan bölge ihracatçısının en çok mal gönderdiği ülkeler, Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya oldu.

- Lokomotif şehir değişmedi

Toplam 2 bin 299 ihracatçı firmanın bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok dış satım yapan şehri ise yine Gaziantep oldu.

1592 ihracatçı firmanın faaliyet gösterdiği Gaziantep, yılın ilk 2 ayında 1 milyar 418 milyon 838 bin dolarlık ihracat yaptı. Dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artıran Gaziantep, bölge ihracatının yaklaşık yüzde 87'sini tek başına yapmış oldu.

Gaziantep'i Kahramanmaraş, Mardin, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis izledi.

- "Gelecek adına ümit verici"

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, bölge ihracatındaki gelişmelerin gelecek adına ümit verici olduğunu söyledi.

Salgın döneminde düzenlenen eğitimlerle bölgenin rekabet gücünün arttığını belirten Kileci, "Biz bir anlamda pandemi dönemini fırsata çevirmiş olduk. Sağladığımız eğitim imkanlarıyla herkesin evde olduğu süreci kendimize yatırım yaparak değerlendirdik. Alınan eğitimlerin de sonuçlarını görmeye başladık. Önümüzdeki sürecin, dünyanın dört bir yanına ihracat yaptığımız, pazar alanlarımızın genişlediği ve hakim olduğumuz pazarlardaki gücümüzün artacağı bir dönem olacağını düşünüyorum." dedi.