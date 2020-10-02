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Bölgenin ulusal ve uluslararası alanda tanıtımı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Karacadağ, İpekyolu ve Dicle Kalkınma ajansları, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ın özel işbirliği modeliyle, 3 yıllık sonuç odaklı projeler hazırladı. Diyarbakır, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı alanı ile tarihi zenginlikler ve çok sayıda turizm değerini bünyesinde barındırıyor.