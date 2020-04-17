Güneydoğu'nun bereketli topraklarında rekolte artışı bekleniyor - DİYARBAKIR

AA

Hasat dönemine kadar iklim şartlarının normal seyretmesi durumunda buğday ve arpada geçen yıla oranla verimde yüzde 20'lik bir artış bekleniyor.Mısır ve çeltikte yağış durumuna göre çiftçiler ekimi sürdürürken, meyvecilik, bağcılık, sebzecilik ve hayvancılık gibi faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla da alınan tedbirler ve gerekli çalışmalar ekiplerce sürdürülüyor.Sur ilçesinin kırsal Harmanlı Mahallesi'nde buğday ekiminin ardından ilaçlama yapan Kengerli Mahallesi Muhtarı ve üretici Aydın Alakuş, kentin önemli bir tarım merkezi olduğunu belirtti.Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlükleri ile sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren Alakuş, üretimde kendilerine engel teşkil edecek bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.Türkiye'nin müsterih olmasını isteyen Alakuş, verimin bu yıl iyi olmasını beklediklerini aktardı.Çiftçilerin tarım faaliyetini sürdürdüğünü anlatan Alakuş, "Üretimde sıkıntı yok. İşimizin başındayız, merak etmeyin. Türkiye'ye sesleniyoruz. Evde kalsınlar, evden çıkmasınlar. Çiftçiler olarak biz onları besleriz." dedi.