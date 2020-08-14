AA

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyeleri, Temmuz ayında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yoğun olduğu mayıs ayına göre ihracatını yüzde 47 arttırarak 839 milyon dolarlık dış satım yaptı.

AA muhabirinin GAİB verilerinden yaptığı derlemeye göre, Kovid-19 salgınının yoğun olduğu dönemlerde her alanda olduğu gibi GAİB'e bağlı Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır, Mardin ve Kilis'teki ihracatta da gerileme yaşandı.

Ancak son aylarda toparlanmaya başlayan bölge ihracatçısı, temmuz ayında 187 ülkeye ürün gönderdi. GAİB üyeleri, söz konusu ayda sanayi ürünlerinden 555 milyon dolar, tarım ürünlerinden 282 milyon dolar, madencilik sektöründen ise 2 milyon dolarlık dış satışa imza attı.

- Bölgenin en fazla ihracatı Irak'a

Güneydoğu, en fazla ihracatını 187 milyon dolarla Irak'a yaptı. Bu ülkeyi 123 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri ve 31 milyon dolarla da Suriye takip etti.

Kovid-19'un en yoğun olduğu dönem olarak kayıtlara geçen mayıs ayında 568,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren GAİB üyeleri, hazirandaki normalleşme sürecinin olumlu etkileriyle ihracatı yüzde 33 artırarak, 758 milyon dolarlık gelire ulaştırmıştı.

Artış trendi sürüyor

Normalleşme sürecinin olumlu etkilerinin sürdüğü temmuzda Güneydoğu'nun 839 dolarlık ihracatı, haziran ayına göre ise yüzde 10 yükseldi.

Güneydoğu'nun temmuz ihracatı, Kovid-19 salgının yoğun olduğu mayısa göre ise büyük yükselişle yüzde 47'lik başarıyı sağladı.

Temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 5,3 arttı.

- Temmuz aylarının en yüksek rakamı

GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, AA muhabirine, dünyanın salgını ekonomik anlamda yönettiğini ve uluslararası ticaretteki taşların yavaş yavaş yerine oturmaya başladığını belirtti.

Üretimde olduğu gibi ihracatta da beklenen artışların meydana geldiğine dikkati çeken Kileci, "Temmuzda bölgemizin ihracatında yükseliş açık şekilde görülmektedir. Birliklerimiz 2020 yılı ve tüm temmuz aylarının en yüksek ihracatını kayda almıştır." ifadelerini kullandı.

Kileci, ihracatın fazlalaştırılması için çalışmalarına devam ettiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Amacımız insanın olduğu tüm coğrafyalara ihracat gerçekleştirmektir. Bu noktada bizim için herhangi bir kıstas ya da engel yok. Yeter ki, ulaşabileceğimiz bir ülke olsun, bir hedef olsun. Mutlaka oraya gider, beşeri ve ticari ilişkilerimizi geliştiririz. Gerek GAİB gerekse de şehrin tüm paydaşları olarak hedeflerimize ulaşmak için büyük gayret içerisindeyiz."